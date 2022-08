Investe e uccide un 15enne in auto: arrestata militare americana

Arrestata domenica 21 agosto la militare americana di 20anni, in servizio alla base di Aviano, che la notte scorsa ha travolto e ucciso con la sua auto il 15enne Giovanni Zanier a Sant'Antonio di Porcia, in provincia di Pordenone, in un tratto di strada non illuminato per il caro bollette. La donna è ora agli arresti domiciliari per omicidio stradale. Lo ha stabilito la procura di Pordenone sulla base di quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri della locale compagnia.

Giovanni Zanier si trovava con i due amici alle 2.32 (orario dell'allarme ricevuto dalla centrale operativa del 112) e portava a mano la bici di uno di loro, lungo la pista ciclo-pedonale. Improvvisamente, dalla direzione opposta è sopraggiunta un'auto guidata dalla militare statunitense, che stava facendo rientro a casa dopo una serata con amici. Il veicolo, forse a causa della velocità elevata, immettendosi in una rotatoria ha perso aderenza, ha divelto un cartellone stradale, ha scavalcato il cordolo di protezione e ha centrato il ragazzo. Violentissimo l'impatto: il 15enne è stato scaraventato a una decina di metri di distanza. Immediato è scattato l'allarme, lanciato dagli amici, illesi miracolosamente, e dalla soldatessa, che si è fermata a soccorrere. La cittadina americana, incensurata, su disposizione della Procura di Pordenone, è stata sottoposta ad analisi del sangue i cui risultati - dai quali si capirà se la giovane aveva bevuto - saranno resi noti nei prossimi giorni dall'ospedale dove è stata ricoverata sotto choc. Il luogo dell'investimento da mezz'ora prima era al buio perché il Comune di Porcia, per risparmio energetico, ha disposto che la pubblica illuminazione in quel tratto venga spenta alle 2. Ma forse anche in caso di illuminazione funzionante, la tragedia non sarebbe stata evitata.