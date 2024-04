Infarto dopo il turno di pattuglia: sabato l'ultimo saluto a Stefano Del Piero

La città di Pordenone si stringe attorno alla famiglia di Stefano Del Piero, il poliziotto colpito da un infarto al termine del turno di lavoro. I funerali si terranno sabato 27 aprile alle 15 nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore. Il tutto sarà preceduto dalla celebrazione del Santo Rosario che sarà recitato alle 19:15 nella stessa sede.

Stefano Del Piero è morto nella giornata di ieri, 22 aprile, dopo cinque giorni di agonia. Il poliziotto aveva concluso il turno di pattuglia 19-24 quando è stato colto da un grave malore. I colleghi di Treviso lo hanno trovato a terra privo di sensi e hanno effettuato le pratiche di rianimazione dopo aver chiamato immediatamente i soccorsi. Il personale sanitario lo ha trasportato con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è stato ricoverato in terapia intensiva nel reparto di cardiologia. Le sue condizioni, nonostante l'intervento tempestivo dei medici che lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico, non sono migliorate e non c'è stato altro da fare che constatare il decesso dell'agente.