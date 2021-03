Automobilista aggredita dal figlio ubriaco chiede aiuto ai carabinieri

Aggredita dal figlio, alterato forse a causa dell'alcool, ha accostato l'auto chiedendo aiuto ad una pattuglia dei carabinieri della stazione di Fontanelle, impegnati in un posto di controllo lungo la strada provinciale 50, a Portobuffolè. A vivere questa disavventura, avvenuta nella serata di ieri, 18 marzo, una donna di 53 anni, di origini marocchine. Il figlio che si trovava con lei a bordo del veicolo, B.N., di 31 anni, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane ha opposto resistenza ai carabinieri rendendo necessaria la sua immobilizzazione con le manette. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato trattenuto presso la caserma dell'arma di Conegliano, in attesa del processo per direttissima fissato per la mattinata di oggi.