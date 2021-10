Ladri all'autolavaggio: danni ingenti e bottino di pochi euro

Ladri in azione in un'area di servizio di via Ponte Maron di Portobuffole'. Ignoti, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno rotto la vetrata degli uffici e danneggiato la colonnina self-service dell'attiguo autolavaggio. Dallo sportello è stata trafugata un'esigua somma di denaro contante. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Fontanelle.