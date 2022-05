Incendio devasta azienda di arredo bagno, al lavoro i vigili del fuoco

Un incendio ha colpito nella tarda mattinata di oggi, 14 maggio, l'azienda Nicos di Portobuffolè, ditta specializzata in produzione di arredo bagno con sede in via Bastia. Le fiamme sono divampate all'interno dell'area produttiva per cause in corso di accertamento. Ad essere interessati alcuni materiali sintetici che vengono utilizzati per le lavorazioni. Sono intervenuti sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco presenti con una trentina di uomini, provenienti dai comandi di Treviso e Pordenone. Non risultano feriti o intossicati. In base ai primi accertamenti i fumi causati dall'incendio non avrebbero portato il sindaco Susana a prendere provvedimenti per i cittadini. Non si esclude che l'Arpav esegua delle misurazioni sulle concentrazioni tossiche. La colonna di fumo nero era visibile da decine di chilometri di distanza.