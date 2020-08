Incidente sul lavoro, operaio ustionato a gambe e braccia

Un piccolo principio d'incendio, uno straccio imbevuto di diluente che prende fuoco, con le fiamme che lo hanno investito a gambe e braccia, ustionandolo. Incidente sul lavoro nella tarda serata di ieri, 5 agosto, poco dopo le 23, presso la "Nicos International" di via Bastie a Portobuffolè. A restare ferito un operaio marocchino di 30 anni, residente a Mansuè: l'uomo, con ustioni di secondo grado e non in pericolo di vita, è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Oltre al personale medico, sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Fontanelle e tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2.

