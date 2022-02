Scivola sul ghiaccio e si rompe una caviglia: deve intervenire l'elisoccorso

Verso le 14.30 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane per un eventuale supporto all'elicottero di Treviso emergenza decollato in direzione di Forcella Mattiola, nella zona del Rifugio Posa Puner, dove un'escursionista era scivolata sul ghiaccio. La donna, una sessantenne trevigiana che si trovava con il marito lungo un sentiero e aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia, è stata recuperata con il verricello dal tecnico di elisoccorso calato nelle sue vicinanze, per essere poi accompagnata all'ospedale di Conegliano. La squadra, che si era nel frattempo portata al Rifugio assieme a un'ambulanza, è stata fatta rientrare.