Due tecnici del Ca' Foncello trovati positivi al Covid: a contagiarli una vicina di casa

Nella giornata di giovedì sono state registrate, nell’ambito dell’Ulss 2, tre nuove positività al Coronavirus e due sono riferite a tecnici dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. L’accertamento è scattato dopo che uno dei due ha segnalato un lieve malessere: immediatamente sottoposti a tampone, entrambi sono risultati positivi e messi in isolamento fiduciario. L’indagine epidemiologica poi avviata ha stabilito che, con ogni probabilità, i due sono stati contagiati da una vicina di casa, effettivamente sintomatica. A seguito dell’emergere delle due positività è stato quindi avviato lo screening sui contatti stretti, in ambito sia lavorativo sia extralavorativo e i primi 25 tamponi, sui colleghi di lavoro, hanno dato tutti esito negativo a conferma dell’origine extraprofessionale del contagio. Sempre giovedì è però anche emersa la positività di un’anziana, lievemente sintomatica, che è stata immediatamente posta in isolamento domiciliare. Anche per questo caso è in corso l’indagine epidemiologica, sia per accertare eventuali positività sia per capire l’origine del contagio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.