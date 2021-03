Ragazza 14enne trovata morta, a tradirla sarebbe stata una patologia cardiaca

Effettuata l'autopsia sul corpo di Marwa El Ankoud, la giovane di Possagno trovata esanime nella notte di domenica. Secondo l'esame sarebbe stata vittima di un problema al cuore e non di un attacco d'asma come ipotizzato in una prima fase

E' stato il cuore a tradire verosimilmente Marwa El Ankoud, la ragazzina di 14 anni residente a Possagno, trovata morta in casa nella notte di domenica. Oggi, giovedì 18 marzo, è stata eseguita l'autopsia, disposta dalla Uls 2, sul corpo della giovane, che era di origini marocchine. Il post mortem esclude in via categorica che il decesso sia dovuto ad un attacco di asma come pensato in una prima fase; si fa invece strada l'ipotesi che la morte di Marwa possa essere stata causata da una patologia cardiaca. Il cuore della 14enne è stato inviato al centro di patologia cardio-vascolare di Padova per un approfondimento diagnostico.

Marwa El Ankoud viveva con la famiglia a Possagno in via degli Olivi. A lanciare l'allarme al 118, alle 00.43 della notte di domenica, è stata Dounia, la sorella minore della giovane, di 13 anni, che l'ha trovata esanime sul pianerottolo della sua abitazione. I soccorritori del Suem hanno tentato a lungo di rianimare la giovanissima, ma purtroppo per lei non c'era nulla da fare.