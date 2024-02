Colpito da una pianta, grave trauma cranico e facciale per un boscaiolo

Grave incidente in un bosco di Possagno, in via Ponteggi. Un uomo di 47 anni del posto, tagliando un albero su un terreno in pendenza, si è procurato un forte trauma cranico e facciale a causa di una pianta che lo ha colpito al volto. Soccorso da parenti, attivato Suem 118 che ha mandato automedica e ambulanza da Pieve del Grappa ed elisoccorso da Treviso per perdita di coscienza. Raggiunto all'interno del boschetto, il paziente è stato imbarellato e fissato alla tavola spinale, per poi essere accompagnato a valle per qualche metro, calata supportata da tecnico di soccorso alpino a bordo del velivolo che ha allestito un cordino di sicura sulla barella. Giunti sulla strada, il paziente è stato stabilizzato e caricato su elicottero per il trasporto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le condizioni del 47enne non sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Particolarmente difficile per i soccorritori avventurarsi sul terreno impervio; fondamentale l'affiatamento dei due team di soccorso (via terra e via aria), in modo sincrono e ottimale per la situazione. Per ulteriori accertamenti è intervenuta la polizia locale.