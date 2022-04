Scivola in un dirupo e si aggrappa ad un masso: salvato da una passante

Se l'è cavata con un forte spavento e alcune escoriazioni al volto e agli arti, un 80enne, B.E., sfortunato protagonista di un incidente avvenuto in una zona di bosco a Possagno, nei pressi della chiesetta di Santa Giustina, in via Cunial. L'anziano, intento ad eseguire alcuni lavori di manutenzione al bosco, è scivolato per qualche metro su un dirupo. Fermatosi aggrappato ad un masso, l'uomo ha iniziato a chiedere aiuto. A udire i suoi lamenti è stata una donna del posto che dopo aver allertato i carabinieri della stazione di Riese Pio X e il Suem 118, ha prestato il primo soccorso con l'aiuto di qualche passante e hanno accompagnato la vittima a bordo strada. Soccorso e medicato sul posto è stato trasferito all'ospedale di Castelfranco per i controlli di routine del caso. Qualche escoriazione ma fortunatamente nulla di grave all'apparenza per l80enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri oltre a medico ed infermiere di Pedemontana Emergenza con un mezzo fuoristrada.