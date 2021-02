Tocca le parti intime alla donna che stava perseguitando, a processo

Avrebbe percosso la figlia 55enne della compagna e l'avrebbe toccata nelle parti genitali. "Io non vado con le t..., sai?" le avrebbe detto una sera di giugno del 2017, fuori dal bar di Possagno che gestiva insieme alle due donne, mentre le infilava le mani sotto le gonna. Per questo un uomo di 66 anni di S. Pietro di Feletto è finito a processo per lesioni, percosse, minaccia e violenza sessuale. Ad accusarlo, nella prima udienza dibattimentale che si è svolta oggi, martedì 23 febbraio, la vittima, che ha ripercorso la storia della loro tormentata relazione.

L'uomo, nel 2017, è impegnato in una relazione sentimentale con la madre della donna. Ad un certo punto, causa problemi di natura economica, il 66enne viene ospitato dalla compagna. E' in questo periodo che, complice la perdita dell'occupazione anche della 55enne, viene colta la possibilità di gestire un bar a Possagno. Ma dopo un periodo di calma ci sarebbero stati scatti d'ira da parte dell'uomo, che se la prende soprattutto con la 55enne. «Ti giuro che ti faccio sparire dalla faccia della terra, se mi fai rompere con tua madre giuro che ti taglio le canne della gola» avrebbe in una circostanza detto il 66enne. «Io per il bene di mia madre ho accettato all'inizio la convivenza - ha detto la vittima - anche se in una casa di sole donne è difficile coabitare con un uomo».

Lui sostiene che la causa dei continui litigi fosse proprio questa, e cioè il fatto che la figlia non lo voleva in casa. Lei invece sostiene che l'uomo era un violento, che l'avrebbe minacciata di prenderla a roncolate e che l'avrebbe percossa in più di una circostanza, prendendola a calci nel sedere.