Finisce sotto un trattorino taglia-erba, ferito un 37enne

E' stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedala Ca' Foncello di Treviso, un 37enne, rimasto ferito in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 6 aprile, a Possagno, in località Cioppe. L'uomo, per cause non ancora chiare, è finito sotto le ruote di un trattorino rasaerba, provocandosi un grave trauma toracico. A trovare il ferito e a lanciare l'allarme al 118 è stato un amico. Le condizioni di 37enne non sono gravi: la prognosi resta per ora riservata.