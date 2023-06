Postamat hackerato, furto da decine di migliaia di euro

Maxi furto al Postamat di Mareno di Piave: il colpo, scoperto nella mattinata di mercoledì 28 giugno, è stato messo a segno nella notte precedente quando, verso le ore 2, i malviventi sono arrivati in Via Tariosa, strada laterale dove si trova lo sportello.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" i ladri, dopo aver manomesso la videocamera di sorveglianza, hanno utilizzato la tecnica del "Black Box" sostituendo la parte sotto a dove si inserisce la carta con un dispositivo controllato da loro in grado di neutralizzare il sistema di sicurezza. In questo modo i banditi hanno prelevato un'ingente somma di denaro in contanti per poi allontanarsi indisturbati. L'ammontare della refurtiva è ancora in corso di quantificazione ma sarebbero state rubate decine di migliaia di euro. Mercoledì mattina l'ufficio postale di Mareno aveva aperto regolarmente ma, verso le 10, gli addetti si sono accorti del furto e le Poste sono state chiuse al pubblico con un cartello sulla porta d'entrata con scritto: "Chiuso per evento criminoso". Giovedì 29 è la festa del santo patrono di Mareno di Piave, l'ufficio postale riaprirà quindi da venerdì mattina ma il Postamat sarà ancora inutilizzabile. Il colpo è molto simile ai due tentati furti avvenuti nei giorni scorsi a Caselle d'Altivole e San Giacomo di Veglia (Vittorio Veneto). In entrambi i casi i ladri erano stati messi in fuga senza riuscire a rubare nulla. Al terzo tentativo però il colpo è andato a buon fine. Ora l'allerta nella Marca è massima per nuovi possibili furti nelle prossime notti.