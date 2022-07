Si fingono operatori delle Poste, poi le rubano 25mila euro dal conto

Un 30enne ed un 49enne di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, sono stati denunciati in concorso per truffa ai danni di una ragazza di 26 anni residente a Castello di Godego.

I due truffatori si sono finti operatori di Poste Italiane: la ragazza ha risposto a una loro chiamata telefonica durante la quale i due malviventi le hanno spiegato che il suo conto corrente postale aveva una serie di problemi. Così facendo sono riusciti a farsi dare dalla giovane le credenziali di accesso per poi prelevare in maniera fraudolenta 25mila euro. Non appena la ragazza si è accorta della truffa ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Castelfranco Veneto che, dopo accurate indagini, sono riusciti a risalire all'identità dei due truffatori, denunciati ma a piede libero.