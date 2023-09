Stroncato da un male oscuro, muore ragazzo 21enne

Aveva 21 anni e ha lottato con tutte le sue forze per salvarsi da un male oscuro che lo ha condotto alla morte. La tragedia è avvenuta martedì scorso, 5 settembre. Grave lutto a Camalò di Povegliano per la scomparsa di Alberto Pavan. Il giovane, molto riservato e da tempo sofferente di depressione, lascia la mamma Nancy, il papà Alessandro, la sorella Emma, le nonne, gli zii, i cugini, parenti e tanti amici. Il funerale sarà celebrato sabato prossimo alle 11 presso la chiesa parrocchiale a Camalò di Povegliano.

"...chi vive nel cuore di chi resta non muore..." si legge nell'epigrafe che è stata diffusa il giorno seguente alla tragica scomparsa di Alberto "Non fiori, ma offerte all’Associazione Casa San Cassiano ODV. La famiglia Pavan ringrazia la dottoressa Lucina Felicissimo

per la disponibilità, la grande umanità e quanti parteciperanno alle esequie".

La piccola comunità di Camalò si sta stringendo in queste ore attorno alla famiglia del 21enne, così duramente provata da questa tragica perdita. Decine i messaggi di cordoglio che stanno giungendo, a tentare di lenire il lutto, un dolore insopportabile.