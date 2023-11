Raid dei ladri nella Marca, colpi a Povegliano, Asolo e Conegliano

Sono stati localizzati soprattutto nei territori comunali di Povegliano, Conegliano e Asolo gli assalti dei "topi d'appartamento" che hanno preso di mira la Marca durante lo scorso week end. Domenica scorsa a Camalò l'abitazione di una donna è stata svaligiata e le telecamere hanno immortalato in un video i malviventi in fuga. Sarebbero fortunatamente falliti altri due assalti successivi: i residenti sono riusciti a scacciare i ladri. Nei giorni scorsi la polizia locale di Ponzano Veneto e Povegliano, su spinta dei sindaci Baseggio e Manzan, aveva rafforzato i pattugliamenti proprio per prevenire i raid dei ladri. Non sono mancate polemiche per la decisione di alcuni cittadini di pubblicare foto e video dei ladri sui social: si tratta di due individui responsabili dell'unico furto riuscito, alle 18.30 di domenica, mentre nell'abitazione i residenti erano assenti.

Sempre domenica scorsa in via Parisotti a Pagnano d'Asolo ignoti ladri (sempre ripresi dalle telecamere di altri cittadini che vivono poco distante) hanno svaligiato due abitazioni tra cui quella di Roberto Gandin. La casa è stata messa letteralmente sottosopra, aprendo cassetti, armadi e soprattutto scassinando con un flessibile la cassaforte da cui hanno preso alcuni gioielli e denaro per poche centinaia di euro. I danni all'abitazione sono certamente più ingenti del valore del bottino con cui i malviventi sono riusciti a dileguarsi.

Nel mirino, ormai da diversi giorni, anche la frazione coneglianese di Campolongo. Domenica scorsa sono stati ben quatto i furti segnalati tra via Ca' di villa e le strade limitrofe, via Vital e via della Vigna. Anche qui una telecamera in via Settembrini ha immortalato l'incursione dei malviventi. Non sono mancati anche i furti d'auto: a Parè, in via Padova, è sparita una Fiat 500 ed il proprietario ha pubblicato un annuncio sui social. Altri furti si sono registrati infine a Codognè.