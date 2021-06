Scappa dal bar e cade a terra, poi aggredisce due carabinieri

L'episodio nella tarda serata di domenica al bar "Da Diana" a Povegliano. Un pachistano di 28 anni, sotto effetto dell'alcool, è stato arrestato e subito rimesso in libertà su ordine del magistrato di turno

Via Croce, 2

Tensione nella notte tra domenica e lunedì all'interno del bar "Da Diana" di via Croce a Povegliano a causa delle intemperanze di un avventore particolarmente turbolento a causa di qualche bicchiere di troppo. Si trattava di un pachistano di 28 anni, con precedenti penali alle spalle. L'uomo, annebbiato dai fumi dell'alcool, ha molestato il gestore e i presenti, tanto che sul posto è stato richiesto l'intervento dei carabinieri della stazione di Volpago del Montello.

Quando ha visto avvicinarsi i militari, il 28enne ha cercato di allontanarsi dal bar ma è caduto rovinosamente a terra, riportando lesioni al volto. Mentre i due carabinieri tentavano di soccorrerlo, l'asiatico li ha prima minacciati e poi aggrediti con testate e pugni, causando lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 4 e 5 giorni di prognosi. Il 28enne è stato accompagnato presso l'ospedale di Treviso per essere sottoposto alle cure del caso. Il magistrato di turno, dopo aver confermato l'arresto, ha rimesso in libertà l'uomo.