Porcesso Barzan, parla la famiglia della vittima: «Due anni di processo non sono nulla di fronte alla nostra tragedia»

Dopo Dario Biglieri, il padre di Giorgia, la ragazza che aveva accusato il 25enne Christian Barzan di essersi lanciato volontariamente, il 7 giugno del 2019, contro la macchina di Giuseppina Lo Brutto, uccidendola, e che ha parlato di «giustizia a livello zero», arrivano oggi, venerdì 8 ottobre, anche le parole della famiglia della vittima.

«Restiamo in attesa - scrivono in una nota - di conoscere le motivazioni della sentenza per capire, finalmente, quali siano state le cause che hanno indotto Christian Barzan, che correva in maniera sconsiderata in un centro abitato, a scontrarsi con l’auto di Giuseppina Lo Brutto, uccidendola. Dopo due anni dall’incidente mortale, abbiamo il diritto di sapere quale sia stata la causa della repentina e violenta sterzata che ha provocato il mortale incidente e ci aspettiamo che il giudice, con le motivazioni della sentenza emessa, chiarisca cosa è realmente avvenuto nell’auto l’istante prima dello scontro».

«Risultano altresì incomprensibili - concludono - le reiterate dichiarazioni di soddisfazione della famiglia Barzan, che dimostra di non avere piena contezza dell’omicidio compiuto; due anni di sofferenza della Famiglia Barzan, non sono nulla a confronto della sofferenza patita da noi per la morte di Giuseppina Lo Brutto».