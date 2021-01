Folle fuga in moto inseguito dai carabinieri, 18enne nei guai

E' stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, multato con diversi verbali, per violazioni al codice della strada, e la sua moto sottoposta a sequestro. E' costata cara ad un 18enne la scorribanda di cui si è reso protagonista domenica scorsa, 2 gennaio, tra Santandrà e Camalò di Povegliano. Il giovane, in sella alla sua moto, non si è fermato all'alt di una pattuglia dei carabinieri e si è dileguato, dando vita ad un inseguimento rocambolesco, con manovre a dir poco pericolose. I militari raggiungeranno poco dopo il giovane presso la sua abitazione: per un pò dovrà rinunciare alla sua moto e soprattutto pagare un verbale particolarmente salato di multe.