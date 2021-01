Covid, addio all'imprenditore agricolo Bepi Tonon

La sua forza, la tempra di uno spirito forte e combattivo, è stata vinta solo dal Covid-19 che nell'arco di pochi giorni se l'è portato via, all'età di 83 anni. Lutto a Povegliano per la scomparsa di Giuseppe Tonon, per tutti Bepi, imprenditore agricolo mancato lo scorso 27 gennaio. Molto impegnato nella vità di comunità, è stato in passato consigliere comunale della Democrazia Cristiana per due legislature, tra il 1970 e il 1975 e tra il 1980 e il 1985. Storico membro della Coldiretti Trevigiana, è stato nel 1969 uno dei fondatori della Pro Loco di Santandrà. Colonna portante della sua famiglia, lascia la moglie Luisa i figli Amedeo, Orietta e Romina, la nuora Anna i generi Luca e Fabiano oltre ai nipoti Alberto Marco Margherita Francesca e Anna, e i parenti tutti. La data dei funerali non è stata ancora fissata.

“Bepi”, titolare dell'azienda Ca' Bianca di Camalò, è ricordato da tutti come una persona di animo buono e generoso, pronto a dare una parola di conforto a chi bussava alla sua porta, indistintamente e senza pregiudizi. E' mancato nella stessa giornata in cui morì, alcuni anni fa, la madre Emilia con cui lui, quarto di otto fratelli, aveva un legame profondo. La vita è stata molto dura per lui fin dalla gioventù quando perse i padre Amedeo e la sorella Angela. In molti lo ricordano per la sua attività di agricoltore: sua l'intuizione di trasformare una parte dei terreni di famiglia in pescheto, nei primi anni '60. Questa passione è stata poi trasmessa anche al figlio Amedeo con cui sono state avviate altre colture innovative per il territorio trevigiano come la produzione di mele, pere e kiwi, arrivando ai giorni nostri come pioniere per la produzione del kiwi giallo, con alcuni amici produttori che lo stimavano profondamente.