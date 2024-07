Ladri in fuga si tuffano in un canale: avevano rubato in case e ad una casetta dell'acqua

È stato identificato e denunciato dai carabinieri di Montebelluna per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli in concorso. Si tratta di un 38enne di origini marocchine che due giorni fa, in compagnia di un complice, per sfuggire ai militari dell'Arma si era "tuffato" in un canale nel Comune di Povegliano. Le indagini dei militari dell' Arma che avevano subito bloccato uno dei due malviventi, hanno anche consentito di risalire alla provenienza del quantitativo di monete (per una somma di circa 700 euro) rinvenuto e sequestrato proprio nel canale: alla coppia di stranieri vengono infatti attribuiti una serie di furti commessi nel giugno scorso in danno di casette di distribuzione erogatrici dell'acqua di proprietà di una ditta di Spresiano. Ma c'è il sospetto che la coppia abbia messo a segno anche tentativi di furto e intrusioni presso private abitazioni non distanti dai luoghi dove sono stati intercettati dai carabinieri, allertati da residenti di Borgo Sant'Andrea di Povegliano.