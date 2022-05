Precipita con il parapendio da cinque metri di altezza: 42enne in ospedale

Verso le ore 15 di domenica 15 maggio l'elicottero di Treviso emergenza è decollato in direzione Monte Grappa, dove, poco dopo il decollo dai Tappeti, un parapendio era precipitato al suolo da un'altezza di circa 5 metri.

Atterrati nelle immediate vicinanze del luogo dell'incidente, l'equipe medica e il tecnico di elisoccorso hanno prestato le prime cure a R.N., 42enne di Vicenza, supportati dal personale dell'ambulanza arrivata poco dopo. L'uomo, che era vigile e cosciente, ha riportato un possibile trauma alla colonna vertebrale. Caricato in barella, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. A disposizione in piazzola una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa.