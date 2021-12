Senza green pass o mascherine: multati 150 trevigiani

Ben 76 persone sanzionate perchè sorprese senza green pass, 78 perchè senza mascherine. Multati 26 titolari di attività o esercizi pubblici (su 1.878 controllati) con tre provvedimenti di chiusura provvisoria emessi. Sono i numeri dei controlli avviati dal 6 dicembre sulla base della pianificazione concordata a livello provinciale in merito al possesso del green pass negli esercizi pubblici e sul trasporto pubblico da parte delle Forze dell’Ordine, del personale delle Polizie Locali, dei verificatori della MOM e di Trenitalia. Di questi numeri si è parlato nel corso della riunione del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Maria Rosaria Laganà.

"Lo sforzo straordinario delle forze dell’ordine nello svolgimento dei controlli -si legge in una nota della Prefettura- si è svolto in un clima non solo di ampia collaborazione, ma anche di grande apprezzamento da parte degli utenti del trasporto e dei gestori degli esercizi, che hanno dimostrato, nella stragrande maggioranza dei casi, di rispettare le regole inerenti il possesso di green pass e di green pass rafforzato".