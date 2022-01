Aveva rubato in una casa di Castelfranco: arrestato un 33enne

Nelle scorse ore, a Preganziol, i carabinieri della Stazione di Mogliano Veneto, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Treviso, hanno rintracciato e arrestato L. S., 33enne di origini marocchine. Lo straniero deve difatti espiare la pena di un anno di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del reato di furto in abitazione commesso a Castelfranco Veneto nel novembre 2016. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato al carcere di Santa Bona a Treviso.