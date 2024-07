Speronato sul Terraglio, il pirata della strada è una ragazza di 27 anni

È stata identificata dai carabinieri di Treviso l'automobilista alla guida della Lancia Y, che verso la mezzanotte dello scorso 18 luglio, lungo il Terraglio, aveva speronato un'Alfa Mito condotta dal 21enne trevigiano Filippo Manco, fuggendo senza fermarsi a prestare soccorso al giovane.

Il 21enne, portato in ospedale a Treviso per accertamenti, aveva riportato alcuni giorni di prognosi per le lesioni nell'incidente. Nonostante il comprensibile stato di choc, il ragazzo aveva lanciato un appello all'automobilista che l'aveva colpito invitandolo a costituirsi. Il pirata della strada è una ragazza di 27 anni italiana, segnalata all'autorità giudiziaria. L'acquisizione e la visione da parte dei carabinieri delle riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona ne ha permesso l'identificazione in queste ore. L'incidente era avvenuto a Frescada, all'altezza della svolta in via Fratelli Bandiera.