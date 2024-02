Sporcizia e cibo mal conservato, sospesa l'attività di un bar e di un ristorante

I carabinieri del nucleo Nas di Treviso, in collaborazione con l’Arma territoriale, nel corso di alcuni controlli svolti nel settore della ristorazione in tutta la Marca, hanno sanzionato per carenze nei requisiti di igiene (alimenti mal conservati, cibi non correttamente confezionati, disordine e sporcizia diffusa, ecc.) un bar ed un ristorante di Preganziol. Alla luce delle segnalazioni dei militari dell’Arma, il servizio igiene alimenti e nutrizione dell’Ulss 2 ha quindi emesso nei confronti dei due locali un’ordinanza di sospensione attività, sino a ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali. Elevate sanzioni amministrative per alcune migliaia di euro.