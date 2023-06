Baci e "toccatine" sul sedere di una minorenne, barista condannato

Un anno e nove mesi di reclusione, con la pena sospesa e l'applicazione però dell'interdizione da tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, dai pubblici uffici, nonché da incarichi presso scuole e uffici o servizi in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. E' questa la pena a cui è stato condannato oggi, 13 giugno, un 50enne titolare di un caffè molto popolare a Preganziol, finito a processo (difeso dagli avvocati Monica Cuniglio e Gianfranco Nicosia) con l'accusa di violenza sessuale su minore.

I fatti sarebbero accaduti tra il luglio e l'agosto del 2018. La giovane, che al tempo dei fatti aveva meno di diciotto anni, era di fatto una dipendente del locale, impiegata come apprendista barista. Secondo la Procura di Treviso l'uomo avrebbe colto l'occasione di avvicinarsi, di fatto per sistemarle i pantaloni, e la avrebbe riservato delle attenzioni non desiderate toccandola sul sedere e baciandola sul collo da dietro in almeno due occasioni.

Lui a processo aveva respinto tutte le accuse. A provocare la reazione stizzita della ragazza e all'indurla a presentare la denuncia, secondo il 50enne, sarebbero stati alcuni screzi intercorsi in quel periodo, tra cui una discussione piuttosto accesa che era nata tra i due su questioni di natura economica.