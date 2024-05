Pugni e minacce durante un controllo, rinviati a giudizio due carabinieri

Sono stati rinviati a giudizio oggi, 21 maggio, i due carabinieri, al tempo dei fatti in forza al Radiomobile di Treviso, che la notte del 15 ottobre del 2020, a Preganziol, si sarebbero resi responsabili di un controllo ai "limiti" della legalità nei confronti di due giovani, un 26enne di origine marocchina e un 23enne italiano, entrambi residenti a Mogliano. In particolare uno dei due militari, un vice brigadiere di 49 anni, si sarebbe accanito senza motivo sul ragazzo di origine straniera con insulti, minacce, botte, pugni e ginocchiate. A decidere per il processo nei confronti dei due rappresentati delle forze dell'ordine (l'altro è un appuntato di 41 anni) è stato il gup di Treviso Piera De Stefani al termine dell'udienza preliminare. Il procedimento davanti al collegio si aprirà l'11 settembre del 2025. I carabinieri (difesi entrambi dall'avvocato Stefania Bertoldi, mentre il 26enne e il 23 enne sono assistiti dagli avvocati Antonio Alessandri e Matteo Scussat) sono anche accusati di omissioni in atti d'ufficio, falsità materiale in atto pubblico e falso ideologico in atto pubblico. L'Arma provinciale ha avviato una indagine interna che è stata sospesa in attesa dell'esito dell'inchiesta penale.

Il fatto era accaduto intorno alle 2 della notte quando i due giovani, a bordo di un'auto guidata dal 19enne, si trovavano lungo il Terraglio a Preganziol. Stavano cercando, nello spiazzo dove era solito essere, un venditore ambulante di panini per mangiare qualcosa. La vettura aveva incrociato una "gazzella" dei carabinieri che si trovava nei pressi di una fermata del bus, appostata in attesa di una utilitaria sospetta da controllare. Del "paninaro", solitamente posizionato nel parcheggio a pochi passi dal municipio, non c'era però nessuna traccia e i due avrebbero deciso di rincasare. Ma la loro l'auto, dopo aver effettuato una inversione a "U" nel piazzale di un distributore di benzina, era transitata nuovamente di fronte ai carabinieri, svoltando poi in via Schiavonia. La deviazione rispetto alla direzione verso Mogliano sarebbe stata dovuta all'impellente bisogno fisiologico del 22enne che viene quindi accompagnato dal 19enne in via Manzoni, nei pressi delle piscine comunali, in una zona appartata.

Giunti in zona i due ragazzi erano scesi dall'auto: il 23enne (che al tempo dei fatti aveva 19 anni) si accende una sigaretta, aspettando fuori dall'auto che l'amico marocchino finisse di fare i suoi bisogni in una zona distante da occhi indiscreti. Pochi minuti dopo sul posto sarebbe piombata la "gazzella" con a bordo i militari che, probabilmente insospettiti dalla manovra precedente, si erano messi sulle loro tracce. Secondo quanto riportato nella denuncia il 23enne sarebbe stato prima colpito da uno dei due carabinieri con una ginocchiata, poi atterrato, ammanettato e quindi fatto sedere sui sedili posteriori della macchina di servizio. Il 26enne invece sarebbe stato perquisito, con tanto di svuotamento delle tasche, da parte del sotto ufficiale che lo avrebbe poi colpito con alcuni pugni e minacciato pesantemente. Il motivo del gesto violento del carabiniere, secondo quanto riferito dai ragazzi, sarebbe da ricondurre alla richiesta del magrebino di aprire il finestrino della "gazzella" perché a parer suo l'amico ammanettato faceva fatica a respirare.

Quando sul posto è giunta una seconda pattuglia, il carabiniere avrebbe preso il nordafricano per il bavero della giacca, scaraventandolo sul cofano e sbattendo la testa del malcapitato sul parabrezza, lievemente danneggiato, della Fiat Punto di servizio con cui erano intervenuti i militari di supporto al primo equipaggio. Il 49enne sarebbe stato a questo punto bloccato e rimproverato dai colleghi che avrebbero poi provveduto a far salire nell'auto di servizio anche il nordafricano.

In via Manzoni successivamente erano intervenute ben tre pattuglie della polizia e un'altra dei carabinieri. Agenti e militari, per circa due ore, hanno battuto palmo a palmo la zona vicina alle piscine comunali ipotizzando che il 19enne ed il 22enne potessero aver nascosto qualcosa, forse droga. Ma non hanno trovato nulla. Così i giovani sono stati lasciati liberi di fare ritorno a casa.

Il giovane nordafricano, dopo essere rincasato, avrebbe iniziato ad avvertire un forte malessere: i genitori, sentito quanto era capitato al figlio, lo avevano accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo di Mestre dove gli erano state diagnosticate alcune lesioni multiple post aggressione giudicate guaribili in 5 giorni.

Il vice brigadiere e l'appuntato scelto avrebbero omesso di redigere il verbale delle perquisizione effettuata a carico dei ragazzi e quindi nulla sarebbe stato trasmesso all'autorità giudiziaria per la convalida. Inoltre, dopo aver sottoscritto l'ordine di servizio con l'indicazione di aver eseguito una perquisizione personale e della macchina dei due moglianesi, successivamente l'avrebbero cancellata. In particolare uno dei due militari (il 49enne) avrebbe commesso il reato di falso ideologico asserendo di non aver mai eseguito nessuna perquisizione.