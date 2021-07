Attraversa la strada in bicicletta e viene centrato da un'auto, grave un 51enne

L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo a Preganziol, in via Marcello del Mayno. La vittima, un cittadino nigeriano, è ricoverato in ospedale a Treviso in prognosi riservata

Un grave incidente è avvenuto quest'oggi, sabato 24 luglio, a Preganziol. Vittima un cittadino nigeriano di 51anni che, intorno alle 12,30, era in bicicletta lungo via Marcello del Mayno quando è stato centrato da un vettura con a bordo un italiano 73enne. Secondo le prime ricostruzioni l'immigrato si trova all'altezza delle intersezione con via Schiavonia e nell'attraversare la strada ha impattato, per cause in corso di accertamento, con una Toyota Rav 4 che percorreva via del Mayno con direzione via Schiavonia. Il ciclista è stato subito soccorso e versa in gravi condizioni, ricoverato presso il Cá Foncello in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i VVFF di Treviso, elisoccorso e pattuglia Stazione CC di Mogliano che ha proceduto ai rilievi di legge.