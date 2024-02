Sequestra la moglie in casa: domiciliari con braccialetto elettronico per il marito

Arresto convalidato con conferma delle accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona per il 55enne italiano che, la notte del 21 febbraio, avrebbe trattenuto in casa la moglie di 58 anni al termine di un violento litigio di coppia, arrivando più volte a minacciarla.

Il Gip di Treviso, Marco Biagetti, ha concesso al 55enne difeso dall'avvocato Luigi Fadalti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso l'abitazione del padre che vive a Preganziol, come richiesto dalla Procura. L'uomo ha risposto al giudice dicendo che non si sarebbe trattato di un sequestro di persona ma di un litigio di coppia molto animato. «La porta era chiusa ma le chiavi erano accessibili» ha detto il 55enne. Il fatto che la moglie sia uscita di casa al mattino con le chiavi per portare fuori il cane è stato l'elemento sostenuto dalla difesa per smentire l'accusa del sequestro di persona. Due pistole, regolarmente in possesso del 55enne, erano però state trovate al momento del blitz dei carabinieri in un comodino dell'abitazione. Un elemento che ha portato il Gip a convalidare l'arresto.