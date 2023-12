«Sempre buono e disponibile con tutti»: Preganziol in lutto per l'addio a Domenico Pin

«Ho un bellissimo ricordo di papà, sempre buono e disponibile con tutti». E' solo uno dei tanti messaggi, forse il più semplice tra quelli ricevuti in questi giorni dai figli, ma che meglio descrive chi è stato nel corso della sua vita. Domenico Pin aveva 66 anni ed era molto conosciuto a Preganziol, soprattutto nella zona di Borgo Fiorito dove aveva vissuto tanti anni con la sua famiglia e ne era un punto di riferimento: si è spento nella notte tra il 26 ed il 27 dicembre scorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trovava ricoverato da qualche giorno per una forma tumorale al pancreas molto aggrassiva che non gli ha lasciato scampo. La scoperta del terribile male risale a solo due settimane fa e la malattia ha fatto molto velocemente e tragicamente il suo corso fino all'epilogo. Il funerale si svolgerà oggi, 30 dicembre, nella chiesa arcipretale di Preganziol: una cerimonia che si annuncia partecipatissima da parenti e tanti amici che nel corso degli anni hanno avuto il piacere di conoscere Domenico. Lascia i figli Illari e Nicolò, i fratelli Michele e Barbara, insieme ai nipoti e al resto dei parenti di una famiglia molto nutrita e amata.

Domenico, così come i figli, è stato pesantemente segnato, nel novembre del 2020, dalla scomparsa improvvisa dell'amatissima moglie Antonella Boraldo, mancata a causa di un malore improvviso. «Gli inseparabili si sono rincongiunti» così ha scritto in queste ore una ragazza di cui il 66enne e la moglie sono stati i santoli. Domenico e Antonella avevano gestito insieme il bar pasticceria "La dolceria" a Casale sul Sile e poi rilevato la cartoleria "Lo zainetto" a Preganziol prima di prendersi cura dei propri cari: il 66enne si è dedicato nell'accudimento della suocera e dei genitori, fino alla scomparsa della madre, nel 2019, e del padre della suocera, nel 2020. Ha aiutato e supportato, con instancabile generosità, anche delle zie materne che lo hanno sempre considerato come un figlio.

Grande appassionato di calcio (sport peraltro praticato in gioventù) Domenico è stato un interista sfegatato (iscritto all'Inter club Canizzano) e in passato ha svolto il ruolo di accompagnatore nel calcio Preganziol, squadra in cui ha militato anche il figlio. In queste ore sono, come detto, sono stati decine i messaggi di cordoglio che amici, anche di vecchia data, hanno inviato ai figli del 66enne. «Quando ho saputo del tuo papà» ha scritto uno tra loro «la mente ha fatto rewind e ho ricordato i pomeriggi passati assieme alle medie, a vedere film e a fare qualche compito». Alla famiglia di Domenico Pin va l'affettuoso abbraccio della redazione di Trevisotoday.