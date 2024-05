Fissato il giorno dell'ultimo addio a Lisa Labbrozzi

Si svolgeranno lunedì 20, alle ore 15,30 nella chiesa Arcipretale di Preganziol, i funerali di Lisa Labbrozzi, la 39enne trovata morta il 13 maggio scorso nella sua casa di Casale sul Sile. Lisa, che avrebbe compiuto 40 anni il 17 maggio, era un esponente di primo piano di Forza Italia e dal 2016 era componente del Consiglio di amministrazione di Contarina. Attualmente lavorava per Gruppo distribuzione energia srl di Pieve di Soligo, come responsabile operations nel settore dell’energia. In passato è stata anche responsabile dei processi di E-Energia, project manager per la Sital Klima Industries di Mogliano Veneto e product marketing manager per il gruppo Riello, a Bologna. Elisa Labbrozzi aveva studiato alle superiori al "Berto" di Mogliano Veneto, si era poi laureata a Udine in ingegneria gestionale dell'informazione prima di un periodo all'estero in Canada, all'University of Windsor in Inghilterra, in engineering-business school-computer science e nuovamente a Udine completando la specialistica in ingegneria gestionale.

A dare l'allarme era stato il padre: quando medico e infermieri del Suem sono intervenuti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Lisa Labbrozzi lascia la mamma Anna Maria, il papà Carlo Felice, i fratelli Luca e Andrea e i nipoti. Dopo le esequie la salma proseguirà il suo ultimo viaggio verso il crematorio.