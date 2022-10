Rider morto investito, domani l'affidamento dell'incarico per la perizia ricostruttiva

Domani 11 ottobre, alle 9,30, verrà affidato l'incarico per la perizia cinematica dell'incidente costato la vita, il 18 settembre scorso, al rider 48enne argentino Roman Emiliano Zapata. Il pubblico ministero Giulio Caprarola si avvarrà del dottor Francesco Sottana mentre la difesa di Luca Chin, il 53enne di Preganziol che ha investito Zapata (affidata agli avvocati Fabio Capraro e Andrea Meneghetti) ha nominato Claudio Coral.

Chin avrebbe bevuto prima del tragico scontro. Nel suo sangue le analisi hanno riportato la presenza di alcol con un tasso pari a 1,14 grammi per litro. L'alterazione da assunzione di alcolici darebbe una chiave di lettura alla dinamica di un incidente che sarebbe altrimenti inspiegabile: il rider, in sella al suo scooter Kimko, si trovava a bordo strada, lungo il Terraglio a Frescada, in un tratto rettilineo quando su di lui è piombato il Nissan Qasqai del 53enne. Chin è molto conosciuto proprio al Ca' Foncello per essere il gestore del bar dell'ospedale.

Roman Emiliano Zapata viveva in Italia da circa nove mesi (la residenza ufficiale era ancora a Roma, prima tappa di approdo nel nostro Paese) e lavorava come rider per il servizio di delivery Foodracers. In patria il 48enne aveva avviato una brillante carriera nel settore musicale e discografico.

Intanto è stata fissata la perizia ricostruttive anche dell'incidente, accaduto il 3 ottobre a Mogliano, in cui era rimasto vittima Giorgio Sfriso, pensionato di 77 anni. Il pubblico ministero Barbara Sabattini, il magistrato che coordina le indagini sul grave sinistro, avvenuto mentre l'anziano era in sella alla sua bicicletta nella zona di piazza San Pio X a Mogliano, tra via Tavoni e via De Gasperi, affiderà dell'incarico, il prossimo 19 oottobre, al perito della Procura Claudio Coral. A provocare l'incidente mortale è stata una 23enne di Roncade, che si trovava alla guida di una Fit Panda e che ora indagata per il reato di omicidio stradale.