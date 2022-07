Ladri rubano in casa e fuggono con orologi e gioielli

Sono entrati in casa e con un flessibile hanno sventrato una cassaforte dove all'interno c'erano gioielli e orologi per un valore di 50 mila euro. Colpo grosso dei "soliti ignoti" in via Barattta Vecchia a Preganziol. La proprietaria dell'abitazione, Roberta Favaretto, una volta scoperto il furto, ha immediatamente presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Mogliano. Il sospetto è che ad agire sia stata una banda dell'Est Europa, specializzata nell'aprire con il flessibile casseforti a muro.

I banditi avrebbero agito tra le 9.30 e le 11 del mattino, quando i proprietari erano fuori casa. Hanno approfittato del fatto che l'abitazione, una villetta, sorge in una zona circondata da campi e folta vegetazione. Sono entrati dopo aver forzato una porta sul retro della casa e una volta all'interno si sono subito messi all'opera l'opera tagliando con un flessibile la cassaforte, dove all'interno c'erano orologi di valore e gioielli. Secondo gli investigatori i ladri avrebbero avuto un complice all'esterno dell'abitazione, pronto ad avvisarli nel caso di un improvviso rientro dei residenti. Alla fine i maviventi sono fuggiti attraverso i campi con un bottino di 50.000 euro tra ori e gioielli.

Una volta rientrati in casa i proprietari hanno visto la stanza sottosopra dove si trovava la cassaforte e hanno quindi subito lanciato l'allarme ai carabinieri,

che hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione a caccia di impronte o tracce organiche che potessero in qualche modo essere utili alle indagini.