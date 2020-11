Il titolare del bar si distrae, cassa svuotata

Approfittando della distrazione del titolare del bar, impegnato nel retrobottega, ha allungato le mani sulla cassa e ha preso qualche centinaio di euro. Il furto è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica scorsa, 22 novembre, in un bar-tabaccheria di Preganziol. I carabinieri della stazione di Mogliano Veneto, nell'arco di pochi minuti, hanno identificato e denunciato l'autore, un 42enne del posto, con precedenti. L'uomo deve rispondere di furto aggravato. Il 42enne, in base a quanto ricostruito dai militari, era entrato nel locale e approfittando della momentanea assenza del gestore del bar, impegnato sul retro dell'esercizio, aveva arraffato il contante contenuto nel registratore di cassa, qualche centinaio di euro, allontanandosi poi velocemente a bordo di un'autovettura. I militari, dopo veloci accertamenti, hanno rintracciato poco dopo, presso la sua abitazione, il 42enne. Questi, messo alle strette, ha ammesso le proprie responsabilità. Recuperata una parte della refurtiva.

I carabinieri di Casier hanno denunciato per truffa continuata un 22enne napoletano, con precedenti, che nella scorsa primavera ha convinto ben due vittime ad effettuare bonifici su carte postepay per i seguenti importi: 70 euro da un 54enne di Preganziol per l'acquisto di una racchetta da tennis, 900 euro da un 34enne di Preganziol per la sottoscrizione di un'assicurazione. Racchetta e polizza mai recapitate agli acquirenti.

I carabinieri di One' di Fonte hanno denunciato per detenzione di sostanza stupefacente un 24enne senegalese di San Zenone degli Ezzelini. Il giovane, controllato da una pattuglia, è stato trovato in possesso di quasi 7 grammi di marijuana.