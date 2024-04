Auto in fiamme davanti alla Pasticceria Terraglio: «Era ferma in sosta»

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di giovedì 25 aprile a Preganziol dove un'auto ferma in sosta davanti alla Pasticceria Terraglio ha preso fuoco all'improvviso. Solo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito alle fiamme di raggiungere il locale aperto al pubblico.

«Fortunatamente la Pasticceria non ha riportato danni - assicura una dipendente raggiunta telefonicamente dai nostri microfoni -. L'auto è di un cliente che si trovava all'interno del locale quando ha visto l'auto in sosta prendere fuoco all'improvviso. Abbiamo subito chiamato i vigili del fuoco». Inevitabili i disagi e rallentamenti alla viabilità vista l'alta nube di fumo levatasi a pochi metri dalla carreggiata. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita è non è stato necessario l'intervento del Suem 118. Ingenti i danni al veicolo: il motore e la parte anteriore del mezzo sono andati completamente distrutti nel rogo.