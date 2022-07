Tragedia sul Terraglio, la conferma dalla chiusura indagini: Ronnie Levacovic era ubriaco

La sera dell'incidente Ronnie Levacovic si era messo alla guida della sua auto in stato di ebbrezza. La conferma alle indiscrezioni sullo stato di alterazione dovuta agli alcolici è arrivata dagli atti con i quali il pubblico ministero Giulio Caprarola ha chiuso le indagini sul tragico sinistro costato la vita a Mara Visentin e Miriam Cappelletto, le due amiche che si trovavano all'interno della Citroen C1 tamponata, la notte del 24 marzo scorso, dalla Bmw del 25enne rom. La Procura si appresta ora a chiedere il rinvio a giudizio per Levacovic, accusato di duplice omicidio stradale aggravato, che al momento si trova ospitato in una struttura per la riabilitazione fisica e a cui, a causa delle sue condizioni di scarsa lucidità mentale, è stato dato un curatore speciale.

Il livello di alcol che il 25enne aveva in corpo e rilevato dai sanitari del laboratorio di tossicologia clinica e forense era pari a 1,05. Insomma, quando ha presso la macchina per farsi un giro sul Terraglio, dopo aver riaccompagnato a casa i familiari da una cena con amici, Ronnie era ubriaco. A quel punto, con i freni inibitori ridotti ai minimi termini, ha affrontato la strada a tutta velocità fino ad incrociare la Citroen con dentro la Visentin e la Cappelletto. Il tamponamento sarebbe avvenuto per non aver rispettato le distanze di sicurezza tra i veicoli e l'impatto sarebbe stato talmente forte (almeno 125 chilometri all'ora) che la Bmw avrebbe "marchiato" il retro dell'utilitaria lasciando impressa la targa anteriore.