Cede il solaio della mansarda, 50enne precipita: portato al pronto soccorso

E' salito in mansarda ma per una disattenzione ha messo un piede in fallo, su una tavella di lana di roccia, cadendo da un'altezza di alcuni metri, sul pavimento del piano sottostante. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 7 marzo, a Preganziol in via Boschetta. A restare ferito agli arti inferiori G.C., un 50enne originario di Dolo, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'uomo, soccorso da Suem 118 e vigili del fuoco, non è per fortuna in pericolo di vita. Se l'è cavata con alcune lesioni fortunatamente non gravi. Intervenuti anche i carabinieri.