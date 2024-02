La minaccia di morte del marito e l'allarme alla figlia: «Aiuto, mi vuole ammazzare»

Alle spalle nessun precedente penale, un onesto lavoro da operaio metalmeccanico, specializzato nella lavorazione del ferro, e una grande passione per le armi: in casa ne teneva ben sei, tra pistole e fucili. Da stamattina un 55enne di Preganziol si trova rinchiuso in carcere a Santa Bona per violenza privata, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Solo l'intervento dei carabinieri, con diverse decine di militari, e l'aiuto di un negoziatore, ha sventato quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia famigliare. Alla base delle tensioni domestiche tra l'uomo e la moglie, una 58enne con cui divide un appartamento di una palazzina al civico 9 di via Gorizia, ci sono attriti continui e un rapporto logoro. Mercoledì sera è stata la figlia della donna, una 28enne nata da una precedente relazione, a dare l'allarme al 112: durante l'intera giornata la madre non le ha mai risposto al telefono e temeva per la sua sorte. «Aiuto, mi vuole ammazzare»: ha spiegato la 58enne alla figlia che ha dato l'allarme. Il marito, dopo l'ennesima litigata, l'avrebbe minacciata di morte e tolto le chiavi di casa, impedendole di uscire. «Non te ne vai» avrebbe detto. Per oltre 10 ore la 58enne è rimasta sotto scacco mentre nella zona di via Gorizia i carabinieri hanno cinturato l'area con le squadre speciali di supporto. Il blitz alle 7 quando la donna, con un escamotage trovato grazie al negoziatore (con cui è riuscita ad interloquire via sms per tutta la notte mentre si trovava in un'altra stanza), è scesa con il cane per fargli fare i suoi bisogni. L'operaio non ha opposto resistenza ed è stato subito catturato: non si era minimamente reso conto del dispositivo messo in campo per la sua cattura.