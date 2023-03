Ragazza trevigiana palpeggiata sul treno: molestatore bloccato

E' riuscita a sfuggire ad un tentativo di violenza sessuale a bordo di un treno lungo la tratta Udine-Venezia, scendendo alla stazione di Preganziol, dove la stava aspettando il padre. L'episodio, avvenuto nella serata di venerdì, attorno alle 20, ha visto come vittima una studentessa trevigiana di 19 anni che è stata poi soccorsa e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Il molestatore, un cittadino nordafricano, è stato successivamente bloccato dalle forze dell'ordine a Mestre. Lo straniero, nel tratto tra San Trovaso e Preganziol, si sarebbe avvicinato alla ragazza iniziando a palpeggiarla nelle parti intime. La giovane, terrorizzata, è riuscita a scendere dal treno e a lanciare l'allarme al padre che ha cercato di fermare l'aggressore: tra i due è nata una collutazione ma lo straniero si è dileguato, nascondendosi in un cespuglio. Grazie ad alcune testimonianze (è stato visto salire sul treno diretto a Venezia delle 21 circa) è stato possibile per le forze dell'ordine identificarlo e quindi bloccarlo. Il nordafricano è stato denunciato, negando ogni addebito.