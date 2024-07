Preganziol, trovato il corpo di una donna in un casolare: si indaga per omicidio

Il cadavere di una persona di sesso femminile è stato rinvenuto in un casolare di via Maleviste a Preganziol nel tardo pomeriggio di oggi, 3 luglio. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di una morte violenta. Si indaga dunque per omicidio. Intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo e la polizia scientifica, oltre al magistrato di turno, il pm Giovanni Valmassoi.