Arrestato mentre spaccia cocaina, 24enne finisce a processo

Quattrocento e ottanta grammi di cocaina, di cui gran parte già suddivisa in dosi. Questo era stato trovato dai carabinieri di Treviso che, nello scorso agosto, avevano tratto in arresto tre cittadini albanesi, un 30enne, un 24enne e un 23enne, tutti incensurati. Oggi 8 febbraio si sarebbe dovuta tenere la prima udienza del processo a loro carico che però è stata rinviata per effetto dell'astensione proclamata dagli avvocati. Due degli imputati, il 30enne e il 23enne, hanno fatto perdere le proprie tracce e il procedimento per quanto li riguarda viene sospeso in attesa di ulteriori ricerche. Rimane alla sbarra invece il 24enne F.N., attualmente ancora in custodia cautelare (difeso dall'avvocato Mauro Serpico).

Il 25 agosto scorso i carabinieri avevano intercettato il 24enne, da tempo tenuto d'occhio, mentre cede una dose di cocaina a un 31enne trevigiano. Nel tentativo di opporsi al controllo l’acquirente, che era in macchina, avrebbe accelerato e compiuto una serie di manovre pericolose nell’intento di evitare di essere fermato. Così facendo avrebbe messo in pericolo l’incolumità dei carabinieri che rischiano di essere investiti. Inizia l’inseguimento e i militari dell’Arma alla fine erano riusciti ad intercettare il 31enne acquirente a casa sua dove si era rifugiato dopo la fuga. E si fanno consegnare la dose di cocaina, praticamente 1 grammo, che aveva acquistata poco prima. Contemporaneamente viene fermato nche F.N., a cui viene perquisita la vettura dove vengono rinvenute altre tre dosi di cocaina, pari a circa 3,3 grammi, e 265 euro in contati che gli inquirenti ritengono essere il provento dello spaccio

A questo punto l’indagine si sposta al bed and breakfast “La Perla” di Preganziol dove il trio risiede temporaneamente. La stanza presa in affitto dagli albanesi viene a sua volta perquisita: al suo intero i militari dell'Arma rinvengono 478 grammi di cocaina suddivisi in 530 dosi. Oltre a denaro contante per 740 euro, una bilancia elettronica di precisione e materiale per confezionamento dello stupefacente, tutto sottoposto a sequestro.