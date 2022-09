Rissa alla sagra, tre minorenni feriti lievi: indagano i carabinieri

La scorsa notte a Preganziol, una pattuglia dei carabinieri sono intervenuti per sedare una furibonda rissa che ha coinvolto diversi giovani in via Europa, presso l'area adibita a locale festa paesana. All'arrivo dei militari gli animi si erano evidentemente già placati: sono stati identificati alcuni dei protagonisti della zuffa, di varie nazionalità, tra cui tre minorenni che sono stati medicati sul posto dai sanitari del Suem 118 perché presentavano lievi lesioni in varie parti del corpo. Nessuna denuncia è stata finora presentata. Accertamenti sono in corso della stazione dei carabinieri di Mogliano Veneto che sentiranno nei prossimi giorni alcuni dei presenti alla zuffa.