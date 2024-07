E' stata denunciata alla stazione dei carabinieri di Treviso la scomparsa di V.S., di 50 anni, residente a Treviso. La donna è alta 165 cm, pesa 74 kg, ha capelli di colore nero di media lunghezza e occhi chiari. Si è allontanata dal luogo di lavoro a Preganziol, alle ore 17 circa del 2 luglio con una city bike elettrica di colore azzurro con cestino e portapacchi di colore nero facendo perdere le tracce. L’ultimo avvistamento è avvenuto nei pressi del supermercato Iperlando di Pregaziol, alle 17.30 di ieri, 2 luglio. Al momento dell’allontanamento la donna indossava una maglia e pantaloni leggins a fantasia animalier, scarpe Nike Dunk e una borsetta personale di colore nero. Chiunque avvisti l’interessata o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112. La Prefettura di Treviso ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse.

La donna è stata trovata intorno alle 17.50 di oggi, 3 luglio.