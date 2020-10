Centro deserto, doppio assalto dei ladri nella notte

Per un bottino di poche centinaia di euro di fondocassa hanno causato danni per migliaia di euro, mandando in frantumi vetrate e mettendo a soqquadro i locali. Favoriti dalla totale assenza di traffico per le ultime limitazioni presenti nel Dpcm anti-Covid-19 i ladri hanno colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, nel centro di Preganziol. A riportare la notizia è stata la Tribuna di Treviso, in edicola oggi, sabato 31 ottobre . A finire nel mirino, tra le 3 e le 4 del mattino circa, sono stati il punto vendita di "Shockebab" (trafugati qui circa 250 euro dalla cassa) e l'osteria "C'era una volta" di Paolo Donzello (bottino di circa 150 euro). La doppia spaccata ha portato a far scattare gli allarmi e di conseguenza all'intervento delle forze dell'ordine. Su questi furti indagano ora i carabinieri di Mogliano Veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.