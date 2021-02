Incastrato sotto il vagone di un treno, interrotta linea Venezia-Udine

Un uomo di 76 anni è stata vittima nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 16.50, di un incidente avvenuto presso la stazione ferroviaria di Preganziol. Per cause in corso di accertamento la persona è rimasta incastrata sotto un vagone di un treno in transito a bassa velocità e miracolosamente è sopravvissuto. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, il Suem 118 e la polizia ferroviaria di Treviso. Il macchinista, interpellato dalle forze dell'ordine, avrebbe visto l'anziano buttarsi sui binari al passaggio del treno. Per garantire che le operazioni di soccorso possano avvenire in sicurezza la tratta ferroviaria tra Treviso e Venezia è stata temporaneamente interrotta alla circolazione. Attivato un servizio di bus sostitutivi.