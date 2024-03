Terribile schianto tra auto e moto: muore un 28enne, ferito un 55enne

Tragedia sulle strade della Marca nella tarda serata di sabato 30 marzo, alla vigilia di Pasqua, poco dopo le 22. Un motociclista 28enne, Salim Bakkas, di Mogliano Veneto, ha perso la vita in un terribile schianto avvenuto a Preganziol, lungo il Terraglio, altezza del civico 453, di fronte alla locale sede di Coldiretti. Il giovane, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Mogliano Veneto, si è schiantato con la sua Kawasaki contro un'auto, una Renault Megane, guidata da M.D., 55 anni, di Casale sul Sile, rimasto ferito e sotto choc a sua volta. Quando medico e infemieri del Suem 118 sono intervenuti sul luogo della tragedia non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 27enne, scaraventato sull'asfalto per decine di metri. La circolazione lungo il Terraglio, a quell'ora molto trafficato, è rimasta a lungo rallentata.