Terrore nella notte, banditi assaltano la villa di un imprenditore

Torna l'incubo delle rapine in villa. Tre banditi, travisati con cappucci, sono entrati all'interno di una villa di via Terraglio di Preganziol dove hanno sorpreso una donna e i suoi due anziani genitori. Dopo averli minacciati con dei cacciaviti, i rapinatori hanno sottratto loro monili, orologi e del denaro contante per poi allontanarsi per le vie circostanti. Fortunatamente non si registra nessun ferito. Indagano i carabinieri di Treviso.