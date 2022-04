Schianto sul Terraglio, Ronnie Levacovic si sta risvegliando dal coma

Si sta lentamente svegliando dal coma farmacologico, stato in cui si trova da oltre due settimane, monitorato costantemente dai medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Ronnie Levacovic, rom di 25 anni e protagonista del tragico incidente che lo scorso 24 marzo, sul Terraglio a Preganziol, è costato la vita a Mara Visentin e Miriam Cappelletto, di 63 e 51 anni, è ancora ricoverato in terapia intensiva ma le sue condizioni sono in lieve miglioramento. A confermare l'indiscrezione è stata la stessa Ulss trevigiana.

Intanto è stata rinviata al prossimo 13 aprile la perizia cinematica che il pubblico ministero Giulio Caprarola, titolare del fascicolo d'inchiesta sulla tragedia, il cui incarico avrebbe dovuto conferire oggi, venerdì 8 aprile, all'ingegnier Pierluigi Zamuner. A causare il rinvio è stata la mancata notifica all'avvocato Gaudenzia Brunello, curatore speciale dell'indagato, Ronnie Levacovic.

L’ing. Zamuner dovrà accertare dinamica, cause e tutte le responsabilità del 25enne accusato di omicidio stradale per aver tamponato l’auto delle due vittime. L'incidente è avvenuto all’una e mezza di giovedì 24 marzo a Preganziol lungo il Terraglio, tamponando con la sua Bmw M2, a folle velocità, la Citroen C1 a bordo della quale viaggiavano le due vittime che tornavano dopo una serata trascorsa insieme al Bingo.

Alle operazioni peritali parteciperà anche l’ing. Mario Piacenti, quale consulente tecnico di parte messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società a cui si sono affidati i familiari di Mara Visentin, unitamente l’avvocato del foro di Treviso, Andrea Piccoli.